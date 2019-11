So flüssig lief «Fortnite» noch nie

Die PC-Version von «Fortnite» erfordert derzeit eine Grafikkarte, die mit Microsoft DirectX 11 kompatibel ist. In V.11.20 werden die Spieler jedoch die Möglichkeit erhalten, die PC-Version mit der Grafikschnittstelle Microsoft DirectX 12 zu spielen. Das bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Um Microsoft DirectX 12 zu nutzen, muss die Option in den erweiterten Grafikeinstellungen erst aktiviert werden. Jeder mit einem Windows-10-PC kann die Option laut Microsoft aktivieren.

Was ist DirectX 12?

Es ist die neuste Generation der Programmierschnittstellen für Spiele und andere aufwendige Grafikberechnungen. DirectX dient unter anderem zur Darstellung von 2D- und 3D-Inhalten. Anstatt Games einzeln an alle auf dem Markt verfügbaren Grafikkarten anpassen zu müssen, können sich die Entwickler einfach an die Vorgaben von DirectX-Anbieter Microsoft halten.

Was bringt es in «Fortnite»?

DirectX 12 wurde zwar schon 2014 vorgestellt, doch erst in letzter Zeit stimmen immer mehr Spieleentwickler ihre Games auf DX12 ab. So nun auch Epic Games mit «Fortnite». Mit DX12 können PC-Spieler mit Highend-Grafikkarten gegebenenfalls eine höhere, stabilere Bildfrequenz erreichen. Das liegt daran, dass DX12 der CPU-Leistung hilft und die Verteilung von Rendering-Prozessen auf mehrere Kerne ermöglicht.

Wer profitiert davon?

Während DX12 die allgemeine durchschnittliche Bildrate verbessern kann, ist der wichtigste Vorteil, dass DX12 im Spiel einen Leistungsschub bietet, wenn man es als Spieler am meisten braucht. Nämlich im sogenannten «Late»- beziehungsweise «Endgame»: Während dieses hitzigen Kampfes kann die Anzahl der Objekte auf dem Bildschirm sprunghaft ansteigen, was zusätzliche Anforderungen an die CPU stellt. In der Hitze des Gefechts erhält man laut Microsoft so bis zu zehn Prozent höhere Frame-Raten.

*Joshua Cruiser (16) und nicik_01 (17) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.