So haben wir die Amis vom Fondue überzeugt

Bis ein neues Emoji auf alle Handys der Welt ausgeliefert wird, ist es ein langer Weg. 20 Minuten hat 2017 in den USA einen ersten Antrag für das Fondue-Emoji eingereicht. Nun wurde er bewilligt.

Der Antrag musste den klaren Vorgaben des sogenannten Unicode-Konsortiums entsprechen. Die Organisation entscheidet ultimativ, welche Emojis bewilligt und welche verworfen werden. Der Antrag für das Fondue-Emoji war sechs Seiten lang. Hier gibt es den Antrag in voller Länge zum Nachlesen.



Beliebter als Burger

Die 20-Minuten-Digital-Redaktoren Stefan Wehrle und Tobias Bolzern begründeten darin, wieso genau das Fondue als Symbol auf Handys kommen soll. Nach einem kurzen Abschnitt über die Geschichte des Fondues mussten sie die zu erwartende Nutzung abschätzen.

Dabei stellte sich heraus, dass das Wort «Fondue» jeweils zur Weihnachtszeit im Netz häufiger gesucht wird als «Hamburger», also eines der bekanntesten Gerichte weltweit. Die Statistik von Google Trends wurde dem Antrag beigelegt.

Auch in der Popkultur kommt Fondue über die Jahrzehnte hinweg häufig vor. So sang Justin Bieber 2012 im Song «Boyfriend» über «Chillin' by the fire while we eatin' fondue». Im Comic «Asterix bei den Schweizern» spielt geschmolzener Käse ebenfalls eine Rolle und trug weiter zur weltweiten Bekanntheit bei.

Welches Argument die Emoji-Wächter in den USA schliesslich am meisten überzeugt hat, wissen wir nicht. Sicher ist aber, dass sie wohl selbst Käseliebhaber sind. Nach drei Jahren wurde der Antrag im Januar 2020 bewilligt.



Digital-Redaktor Tobias Bolzern mit dem Fondue-Emoji-Antrag. (Foto: doz)