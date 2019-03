Noclip – so heisst ein Cheat, der bei gewissen Games die Kamera von der First-Person-Perspektive löst. Mit dem Kommando lässt sich die Game-Welt frei erkunden. Man kann alles aus der Luft betrachten und durch Wände fliegen. Der Cheat hat darum auch den Namen «God Mode» erhalten.

Noclip kam in den 1990er-Jahren auf, also lange bevor Fotomodi in Games beliebt oder Selfies mit dem Game-Protagonisten Einzug in die Videospielwelten fanden. Der Entwickler Jasper St. Pierre bringt Noclip nun in den Web-Browser. So kann man übers Internet durch Game-Welten fliegen.

Abheben mit Leertaste

Auf Noclip.Website gibt es zahlreiche Titel der Plattform Wii, Gamecube und Nintendo DS zu entdecken. Am besten betrachtet man die Website mit dem Chrome-Browser auf einem Windows- oder Mac-Computer. Gesteuert wird mit den Tasten W-A-S-D, der Leertaste und Maus oder Trackpad.

St. Pierre bezahlt das Projekt aus eigener Tasche. Auf der Website gibt es keine Werbung, und auch Spenden nimmt er nicht an – obwohl er zwischenzeitlich wegen des Erfolgs der Website eine Rechnung über 1000 US-Dollar für den Traffic erhielt, wie er auf Twitter erklärt.

So hast du diese Games wohl noch nie gesehen

Wie lange die Website überlebt, ist ungewiss. Game-Entwickler sind unlizenzierten Projekten oft nicht wohlgesinnt. «Ich hoffe aber, Nintendo sieht, dass ich es gut meine», sagt St. Pierre zu Digg.com. Und ergänzt: «Meiner Meinung nach erhöhen solche Projekte nur die Wertschätzung für die talentierten Köpfe, die diese Welten geschaffen haben.»

