So kommst du zur Yeti-Höhle bei «Fortnite»

Mit der Season 7 sind neue, eisige Orte hinzugekommen wie etwa Polar Peak. Bis vor kurzem gab es da nur einen grossen Eisberg. Auf dem Gipfel sieht man Ansätze eines Schlosses.

Über die Autoren

Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben). Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben).

Der Youtuber Stanplay hat den Berg etwas genauer unter die Lupe genommen. Durch einen Glitch bei «Fortnite» gelang es ihm, in den Eisberg zu kommen. Er fand fast ein komplettes Schloss mit einzelnen Häusern vor.

Die Stadt unter der Eisdecke

Die Community geht davon aus, dass der Eisberg immer mehr schmelzen und Stück für Stück ein Schloss zum Vorschein kommen wird. Diese Spekulationen haben sich diese Woche bestätigt, denn das obere Stück des Eisbergs ist bereits weggeschmolzen.

Es wurden einzelne Häuser, die Teil eines Dorfes sein könnten, und der obere Teil des Schlosses vom Eis befreit. Wann der Eisberg komplett geschmolzen sein wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Eine versteckte Yeti-Höhle

Am südwestlichen Eck der Karte zwischen Happy Hamlet und Frosty Flight findet man eine neue Höhle. Aus der Ferne wirkt der Eingang wie ein zugefrorener See. In der Yeti-Höhle findet man Waffen und ein Flugzeug, das man zuerst noch von Wurzeln freischiessen muss. Bis jetzt ist es noch eher ein Geheimspot, aber dies wird sicher nicht mehr lange so bleiben.