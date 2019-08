So machst du die besten Feuerwerk-Handyfotos

Am Nationalfeiertag und zum Jahreswechsel darf in der Regel ein Feuerwerk nicht fehlen. Private und Behörden betreiben viel Aufwand und lassen sich das Spektakel einiges kosten. Doch so schön es auch ist, das farbenfrohe Ereignis ist nach kurzer Zeit wieder verpufft. Was bleibt sind dann nur die Erinnerungen.

Daher liegt es nahe, dass viele das Spektakel am Himmel gern mit ihrem Smartphone ablichten würden. Doch die Aufgabe stellt den Fotografen vor Probleme. Denn man braucht einen schnellen Finger auf dem Auslöser und muss die Einstellungen der Kamera-App optimieren. Im obigen Erklärvideo findest du Tipps, wie man die besten Fotos von Feuerwerken machen kann.

Hast du bereits einige eindrückliche Aufnahmen von Feuerwerken gemacht oder bist du durch die Tipps auf den Geschmack gekommen? Schicke uns die beste Aufnahme über den untenstehenden Button (funktioniert nur auf der App) und erkläre kurz, wie das Bild genau entstanden ist.

