So machst du die besten Handyfotos von Blitzen

Heiss, trocken und reich an Gewittern – das war der Sommer im letzten Jahr. Insgesamt gingen in der Schweiz rund eine Viertelmillion Blitze nieder. Und auch in diesem Jahr dürften am Himmel wieder eine Menge Blitze zu sehen sein.

Ein solches Foto zu schiessen, scheint schwierig zu sein. Doch es ist sogar mit einem Handy möglich. (Bild: iStock) Ein solches Foto zu schiessen, scheint schwierig zu sein. Doch es ist sogar mit einem Handy möglich. (Bild: iStock)

Viele würden das Spektakel am Himmel gern mit ihrer Kamera ablichten. Da die Blitze nur für einige Millisekunden zu sehen sind, stellt die Aufgabe den Fotografen jedoch vor einige Probleme. Denn: Bis man auf dem Handy auf den Auslöser geklickt hat, ist der Blitz auch schon wieder weg. Im obigen Erklärvideo findest du Tipps, wie man tolle Fotos von Blitzen hinkriegt.

