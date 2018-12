So rasch veränderte das Internet 2018 die Welt

Wer nutzt das Internet weltweit? Was googeln wir? Wie oft sind Schweizer online? Und wann ist es zu viel? Die Abteilung Medienwandel & Innovation des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) der Universität Zürich präsentiert in einem neuen Video einen Einblick in seine Arbeit.

«Das Video fasst wissenschaftliche Befunde zusammen, geht auf gegenwärtige Entwicklungen ein und bietet Anstoss für Diskussionen über die Digitalisierung und ihre Auswirkungen», teilt die Abteilung mit.

Entstanden ist ein Clip, der spannende Statistiken in liebevoll aufbereitete Grafiken übersetzt. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Abteilung Medienwandel & Innovation.

(20M)