So viel Handy gibt es für 379 Franken

Der Preis des Huawei P30 Lite scheint auf den ersten Blick unschlagbar. Auch Freunde und Bekannte, die den Preis des Smartphones schätzen sollten, gaben mindestens immer das Doppelte an. Fakt ist, das P30 Lite kostet lediglich 379 Franken. Doch kann die günstigere Version des Kamerakönigs P30 Pro auch was?

Das P30 Lite im Überblick



6,15 Zoll FullHD-Display

Triple-Kamera

24 MP Frontkamera

4 GB RAM Arbeitsspeicher

128 GB Speicher (erweiterbar)

2,2 GHz Octa-Core Prozessor

Kirin 710

Android 9 Pie / EMUI 9.0.1

Design

Wie schon sein Vorgänger, das P20 Lite, ist auch das P30 optisch von seinen teureren Geschwistern kaum zu unterscheiden. Das superschlanke Design fühlt sich trotz der Kunststoffrückseite edel an. Am meisten sticht jedoch das 6,15 Zoll grosse Display hervor. Dank LCD und FullHD+ ist der Bildschirm gestochen scharf. Etwas gewöhnungsbedürftig ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Telefons. Dieser entsperrt jedoch blitzschnell, genauso wie die Erkennung mittels Gesichtsscan.

Kamera

Zwar kommt die Triple-Kamera nicht ganz an die Leistung derjenigen des P30 Pro heran, sehen lassen kann sie sich aber allemal. Sie setzt sich zusammen aus einem 48 Megapixel (MP) Weitwinkel-, einem 8-MP-Ultra-Weitwinkel- sowie einem dritten Objektiv speziell für die Tiefenschärfe. Auch verfügt das Lite über eine Vielzahl unterschiedlicher Kamera-Modi, einschliesslich des Nacht-Modus . Die Selfie-Kamera überzeugt mit 24 MP.

Software

Auch für langjährige iPhone-Nutzer ist die Software schnell und einfach zu verstehen. Das liegt nicht zuletzt an der nach wie vor grossen Ähnlichkeit mit Apples Betriebssystem iOS. Wo es manchmal ein wenig hapert, sind die Übergänge zwischen den einzelnen Apps. Diese sind nicht immer ganz flüssig. Auch bei hochaufgelösten 3-D-Games und Videos scheint das P30 Lite an seine Grenzen zu kommen.

Akku

Weniger schnell an seine Grenzen kommt dagegen der Akku des Lite. Mit einer Leistung von 3340 mAh hält das Smartphone locker einen Tag durch, auch bei intensiver Nutzung. Zwar verfügt das Lite über eine Quickcharge-Funktion für schnelles Aufladen – in unserem Test lädt es in 30 Minuten von 37 auf 70 Prozent – Fast- und Wireless-Charge bleiben jedoch dem P30 und P30 Pro vorenthalten.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer guten und günstigen Alternative zu teuren Geräten ist, die aber doch über eine lange Akkulaufzeit sowie über eine tolle Kamera verfügt, für den ist das P30 Lite das Richtige. Wer jedoch Wert auf anspruchsvolle Grafiken bei Games und reibungslose Übergänge setzt, ist mit dem P30 für 749 oder dem P30 Pro ab 999 Franken besser bedient.

