So wird aus «Fortnite» plötzlich «Call of Duty»

Mit dem Kreativmodus können Spieler bei «Fortnite» seit kurzem eigene Karten entwerfen. Man kann beispielsweise vorgefertigte Häuser platzieren oder gar sein eigenes Gebäude bauen. Auch gibt es verschiedene Minispiele.

Umfrage Auf welcher Plattform spielst du «Fortnite»? PS4

Xbox One

Nintendo Swtich

iOS

Android

Windows-PC

MacOS

«Fortnite» ist nichts für mich.



Über den Autor

Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Die zwei schreiben für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben). Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Die zwei schreiben für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben).

Innerhalb kurzer Zeit sind so viele neue Ideen umgesetzt worden. Es gibt diverse Hindernisparcours und virtuelle Escape-Rooms. Auch werden Maps aus anderen Games, etwa aus «Call of Duty» nachgebaut. In den Maps steckt viel Herzblut: Denn das Bauen benötigt Geduld und vor allem Zeit.

Der «Todeslauf»

Das Tolle daran: Die Kreationen werden fleissig geteilt. Mit Codes gelangt man auf die Maps von Freunden oder Youtubern. Anfangs konnte man noch die eigene Welt mit einem Code versehen. Dies ist zurzeit nicht mehr möglich. Epic Games arbeitet nach eigenen Angaben aber daran, das Problem zu lösen.

Die Youtuber Montanablack und Steel haben ihre Map gar in ein Gewinnspiel verwandelt. Wer am schnellsten ihren Hindernisparcours namens Death Run (Todeslauf) absolviert, soll ein Preisgeld von 5000 Euro erhalten.

(tob)