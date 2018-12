So gut würden Gadgets von Supreme aussehen

Kendall Jenner, Justin Bieber, Rihanna, Drake: Sie und zahlreiche andere Prominente tragen Kleider und Accessoires von Supreme, dem Label aus New York. Die Fans waren deshalb ganz aufgeregt, als Samsung diese Woche eine Partnerschaft mit dem Label in China bekanntgab. Blöd nur: Das Unternehmen ist aus Italien und nicht wie das Original aus New York, wie Hypebeast.com berichtet.

Über rechtliche Schlupflöcher schaffte es die Firma, die Marke Supreme in Italien und in Spanien einzutragen. Dort erhielt sie auch die Genehmigung für den Verkauf der Fälschungen. Dies war unter anderem deshalb möglich, weil die Firma aus den USA die Marke dort nicht eingetragen hatte.

«Falsche Organisation»

Das echte Supreme hat sich nach der Ankündigung geäussert: «Supreme arbeitet nicht mit Samsung zusammen. Diese Behauptungen sind offensichtlich falsch und werden von einer falschen Organisation verbreitet.»

Auch Leo Lau, der Marketing-Manager von Samsung in China, hat klargestellt: «Wir arbeiten mit Supreme Italia und nicht mit Supreme NYC zusammen.» Nachdem die Ankündigung im Netz für Aufregung sorgte, schrieb Samsung auf der chinesischen Plattform Weibo: «Wir sind dabei, die Partnerschaft neu zu bewerten und wir bereuen die Unannehmlichkeiten, die wir verursacht haben.»

Schade eigentlich. Denn eine Partnerschaft zwischen dem Modelabel und der Tech-Firma hätte durchaus Potenzial, wie unsere Entwürfe in der obigen Bildstrecke zeigen.

Wer kopiert von wem?

Die originale Streetwear-Marke aus New York hat selbst auch gewisse Erfahrungen beim Klau von Ideen. Wie Thecut.com schreibt, sei das Supreme-Logo stark von der Arbeit der 72-jährigen Künstlerin Barbara Kruger inspiriert. Diese verwendete auf ihren Plakaten oft einen weissen Text in der Schrift Futura auf einer roten Fläche. Das Supreme-Logo gleicht dem auf verblüffende Weise.

Zudem nutzte Supreme NYC, bevor es weltweite Bekanntheit erlangte, das Logo von Louis Vuitton auf einem Skateboard und erhielt deswegen eine Unterlassungsaufforderung vom Luxus-Unternehmen aus Frankreich. Dasselbe passierte, als Supreme geschützte Logos wie etwa aus der Eishockeyliga NHL auf Pullis und Jacken druckte.

