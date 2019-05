Sprichst du auf Insta auch über deine Probleme?

Stars wie Billie Eilish, Ariana Grande oder Rapper Logic thematisieren in ihren Songtexten Probleme rund um Mental Health und teilen ihre Gedanken. «I wanna end me» (Billie Eilish - bury a friend) ist nur ein Beispiel. Doch dieses Phänomen ist nicht nur bei den Stars verbreitet.

Billie Eilish spricht offen über Mental Health. Wie gehst du damit um? (Bild: Instagram/@billieeilish) Billie Eilish spricht offen über Mental Health. Wie gehst du damit um? (Bild: Instagram/@billieeilish) Suizidgedanken? Hier findest du Hilfe:



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

In den sozialen Medien wie etwa Instagram sprechen Menschen immer offener über ihre Probleme. Sie erzählen von ihrer Essstörung, ihrer Depression, ihren Panikattacken, ihren Selbstverletzungen. Und sie zeigen, wie sie damit umgehen, was ihnen hilft und was nicht.

«In den letzten Jahren wurde auf Social Media alles immer möglichst perfekt dargestellt. Das wirkt realitätsfern», sagt Lilian Suter, Medienpsychologin an der ZHAW. «Zu zeigen, dass es einem auch mal nicht gut geht, wirkt echter. Betroffene können via Social Media Unterstützung bekommen und anderen welche anbieten.»

Hast du auch schon einmal auf Social Media über deine Probleme gesprochen? Geht es dir genauso? Dann melde dich und erzähl uns, wie du damit umgehst.

