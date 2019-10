Steigt Apple 2020 ins Brillengeschäft ein?

Augmented Reality (AR) ist für Apple ein wichtiges Thema. Mit AR werden virtuelle Elemente in eine reales Umfeld eingeblendet. Praktisch ist das etwa für die Navigation. Bei fast allen Auftritten von CEO Tim Cook in jüngster Vergangenheit war die erweiterte Realität ein Thema. Noch dienen das iPhone oder iPad als Fenster in die virtuelle Welt. Das könnte sich aber schon bald ändern.

Noch gibt es keine Bilder von Apples AR-Brille. So wird sie aber sicher nicht aussehen. (Bild: iStock) Noch gibt es keine Bilder von Apples AR-Brille. So wird sie aber sicher nicht aussehen. (Bild: iStock) Augmented Reality ist eine erweiterte Version der Realität, bei der die Umgebung mit computergenerierten Bildern auf Displays oder Brillen überlagert wird. Mit iOS 11 hält AR Einzug auf neueren iPhones und iPads. Auch bei Google, Microsoft, Facebook und Snapchat ist AR ein grosses Thema.

Laut dem für gewöhnlich gut informierten Analysten Ming-Chi Kuo plant Apple, eine Datenbrille auf den Markt zu bringen. Die Produktion könnte laut Kuo sogar noch in diesem Jahr anlaufen. Die Augmented-Reality-Brille soll dann spätestens im zweiten Quartal 2020 enthüllt werden.

Zusatz zum iPhone

Apple arbeite bei der Entwicklung mit anderen Playern aus der Branche zusammen, schreibt Macrumors.com. Das Gadget soll als iPhone-Accessoire vermarktet werden. Offiziell bestätigt ist bisher nichts.

Doch verdichten sich mittlerweile die Hinweise auf ein solches Gadget. Im Code des mobilen Betriebssystems iOS 13 sind letzten Monat Piktogramme aufgetaucht, die wie AR-Brillen aussehen. Dass Apple an der Technologie arbeitet, wird schon länger gemunkelt. Erste Berichte zu einer AR-Brille gab es 2017. Damals hiess es, dass die Brille mit einem neuen System laufen werde: ROS – für «reality operating system».

