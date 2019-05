Sunrise bietet günstigeres Roaming als alle anderen

Sunrise bietet ab sofort einen neuen Dienst an. Dieser heisst «Unlimited europe» und macht es möglich, innerhalb von Europa ohne Datenlimit im Internet zu surfen. Übersteigt das genutzte Volumen 40 GB, wird die Surfgeschwindigkeit allerdings stark eingeschränkt. Der Dienst kann via SMS oder über das Sunrise Cockpit bestellt werden. Für einen Monat kostet dies 19.90 Franken. Anschliessend läuft die Option automatisch ab. Eine Kündigung ist somit nicht nötig, wie Sunrise in einer Mitteilung schreibt.

Zur Einführung dieses Dienstes habe sich Sunrise nach einer Erhebung entschieden, laut welcher bei 15- bis 79-Jährigen ein Bedürfnis dazu besteht. Demnach nutzen 68 Prozent der Reisenden das Datenroaming. 82 Prozent der Schweizer Bevölkerung plant ausserdem, die nächsten Ferien in Europa zu verbringen.

Laut dem Telekomexperten Oliver Zadori von Dschungelkompass.ch unterbietet Sunrise damit bei den EU-Roaming-Datenpaketen ihre Mitbewerber deutlich. Sunrise sei die erste Anbieterin der Schweiz, die eine vom Abo losgelöste, unlimitierte Datenoption für weniger als 20 Franken pro Monat lanciere.

So schlägt sich die Datenoption im Vergleich mit anderen Anbietern:



Datenroaming hat sich vervierfacht

Sunrise hat bereits im vergangenen Sommer als erster Anbieter unlimitiertes Datenroaming in Nachbarländern, in Europa und in den USA angeboten. Dabei habe sich die Nutzung des Datenroamings im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht.

Ab dem 17. Juni bietet Sunrise ausserdem ein neues Roaming-Abo ab. Diese heisst «Sunrise Freedom Europe data» und kostet 75 Franken pro Monat. Für «Young»-Kunden kostet es 65 Franken.

Hier der Vergleich mit anderen Abos, die eine unlimitierte Nutzung innerhalb der Schweiz bieten und Roaming-Leistungen enthalten:



