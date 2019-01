Tüftler baut aus Schrott geniale Roboter-Kostüme

Für den Tüftler und Performance-Künstler Peter Kokis sind gebrauchte Gegenstände wie Küchenmaschinen und dergleichen, die andere Menschen entsorgt haben, mehr als nur Abfall. Denn daraus baut sich der New Yorker in seinem Studio Brooklyn Robotworks spektakuläre Kostüme von Robotern und Transformern.

Rund 80 Kilogramm schwer sind die Kreationen, die er auf dem Küchentisch zusammenschraubt. «Ich suche die Komplexität in Alltagsgegenständen», erklärt Kokis im Kurzfilm «One Man’s Trash», in dem seine Arbeit dokumentiert wird. Und nach dem Bau macht Kokis in seinen Kreationen auch selbst die Strassen unsicher. Wie die Kostüme aussehen, sehen Sie in der obigen Bildstrecke.

