200 Leute schauen zu, wie dieser Mann erwacht

Knapp zwei Millionen Menschen haben sich in den letzten zwei Tagen ein Video angesehen, in dem ein Mann aus dem Schlaf erwacht. Im Clip zu sehen ist Jesse, ein Gamer, der während einer Übertragung auf der Streamingplattform Twitch weggedöst ist.

Als er nach seinem Nickerchen wieder aufwacht, wirkt er zunächst etwas verwirrt. Nach einem Blick auf den Bildschirm strahlt Jesse jedoch. Denn während seines dreistündigen Power-Naps gingen auf der Streamingplattform Twitch diverse Spenden ein und rund 200 Personen schauten Jesse zu, während er schlief.

Passende Kommentare liessen nicht lange auf sich warten. Neben Bemerkungen wie «er lebt» oder «wir lieben dich» schrieb der Twitch-Nutzer Phatdaddymoe «THE 👏 AMERICAN 👏 DREAM 👏», also der amerikanische Traum. Zudem schrieb er dazu: «Der Typ macht Kohle, während er schläft, verdammt, das Leben könnte gar nicht besser sein.»

