Und wann wird die Kamera dich erkennen?

Eigentlich wollte Herr Ao in China nur ein Konzert besuchen. Doch auf einmal verhaftet ihn die Polizei. Der Grund: Ao war ein gesuchter Verbrecher. Gelungen ist der Polizei diese Festnahme dank Gesichtserkennungssoftware.

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen sind Kameras heute imstande, Gesichter von Personen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu identifizieren. Es handelt sich bei der Gesichtserkennung um ein biometrisches Verfahren, dass in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. So etwa in der Sicherheit, der Kriminalistik oder in der Forensik. Praktische Anwendungen findet die Gesichtserkennung bei Zutrittskontrollen (Gebäuden, Geräten) oder aber auch Grenzkontrollen. Wie aber solche Bild-Datenbanken, mit denen die Kameras Fotos von Person abgleichen, zustande kommen, ist umstritten.

In diesem Fall war die Technologie äusserst hilfreich. Demgegenüber stehen jedoch Befürchtungen, dass Gesichtserkennung die Möglichkeit, frei von ständiger Beobachtung durch die Regierung zu leben, bedroht sowie rassistische Ungerechtigkeiten verschärft. Aus diesen Gründen hat San Francisco jüngst ein Verbots für Gesichtserkennungssoftware eingeführt.

Kontrolle versus Sicherheit

Führt die Gesichtserkennung nun zu mehr Sicherheit, oder ist sie doch mehr ein Tool zur Kontrolle? Christoph Müller, Vorstandsmitglied von Grundrechte.ch, sagt: «Automatische Gesichtserkennung kann zwar unter Umständen zu mehr Sicherheit führen, indem zum Beispiel erkannt wird, wenn jemand ohne Berechtigung ein Gebäude betritt oder eine Grenze überschreiten will oder wenn eine gefährliche, gesuchte Person sich im öffentlichen Raum aufhält. Gleichzeitig produzieren diese automatischen Systeme automatisch auch viele Fehlmeldungen und sie betreffen alle Menschen, nicht nur die bösen.»

Verschiedene Studien bestätigen diese Aussage. So etwa kommt eine Untersuchung der NGO Big Brother Watch zum Ergebnis, dass die Trefferquote bei Gesichtserkennungssoftwares miserabel ist. Eine weitere Untersuchung des MIT und der University of Toronto konnte aufzeigen, dass dunkelhäutige Frauen oft für Männer gehalten werden.

Situation in der Schweiz

In der Schweiz kämen keine Gesichtserkennungssysteme im öffentlichen Raum wie in anderen Ländern zum Einsatz, heisst es auf Anfrage von der KKPKS, der Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz: «Eine automatische und permanente Auswertung von entsprechenden Bildern findet nicht statt.»

Österreich dagegen habe sich bereits eine entsprechende Software zugelegt, um «schwere Straftaten» aufklären zu können, berichtet «Die Wochenzeitung». Dazu würden nach Raubüberfällen Fotos aus Überwachungsvideos generiert, die mit der Datenbank abgeglichen werden. Der polizeiliche Zugriff auf sämtliche öffentliche Videoüberwachungssysteme sowie der anschliessende Abgleich mit Gesichtserkennunssoftware seien aber sehr umstritten.

