Verrücktestes Vehikel, das es bei «Fortnite» je gab

Bei «Fortnite» gab es schon verschiedenste Fortbewegungsmittel: Flugzeuge, Golfwagen und Quads. Das Vehikel, das mit dem Patch 8.10 ins Spiel kam, toppt aber alles. Der sogenannte Kugler ist ein Einsitzer, der mit einem Grappler (Greifer) ausgerüstet ist. Damit können Spieler einfach steile Hänge erklimmen.

Über die Autoren

Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von Joshua Cruiser: Noir (Bild oben).

Der Kugler hat auch eine Boost-Funktion, um schneller voranzukommen. Das kugelrunde Vehikel ist auf alle Fälle geeignet, um den einen oder anderen Stunt hinzulegen.

Neuer Schaden

Auch bei den Waffen hat sich einiges geändert: Einerseits wurde das graue Infanteriegewehr komplett entfernt und andererseits die Seltenheit des schweren Sturmgewehrs reduziert. Auch der Schaden von diesem wurde niedriger gesetzt: Früher lagen die Werte bei 44/46/48 (blau/violett/gold), jetzt neu bei 36/38/40 (grau/grün/blau).

Trick für den Verkaufsautomaten

Diese Automaten sind in allen Seltenheitsgraden an bestimmten Orten zu finden. Früher musste man viele Ressourcen zahlen, um einen Gegenstand zu erhalten. Doch heute bekommt man diesen umsonst. Leider gibt es auch dort einen Haken, denn der Automat verschwindet, nachdem man eine Waffe erhält. Das ist vor allem dann unpraktisch, wenn man im Team-Modus spielt. So hat nur einer etwas davon.

Der US Profi-Gamer Tfue hat jedoch einen Trick entdeckt. Wenn zwei Spieler gleichzeitig am Verkaufsautomaten einen Gegenstand lösen, können beide absahnen.