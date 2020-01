Vorsicht! Polizei warnt vor fieser Amazon-Falle

«Ihr Konto wurde zum Kauf verwendet auf einem Computer oder Gerät, das noch nie benutzt wurde mit diesem Konto», heisst es in dem E-Mail, das derzeit gerade in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland die Runde macht.

Die Nachricht stammt jedoch nicht, wie man es vermuten könnte, von Amazon, sondern von Cyberkriminellen. Nun warnt sogar die Polizei vor der Betrugsmasche. «Die Nachricht ist schlicht und hat keine eingebetteten Grafiken», erklärt die Polizei Niedersachsen.

«Ein Problem melden»

Dabei haben es die Absender auf die Zugangsdaten der Empfänger abgesehen. «Mit den wenigen Textzeilen versuchen die Täter, die Mail-Empfänger zum Öffnen des PDF-Dokumentes zu bewegen.» Mache man dies, so solle man die Bestellung stornieren können, heisst es. Spätestens hier sollte man stutzig werden.

Die Absender versuchten, die Bestellbestätigung derjenigen von Amazon nachzuempfinden. Im PDF befinden sich mehrere Links, etwa um «ein Problem zu melden» oder die «Zahlung zu verwalten». Dabei handelt es sich um einen klassischen Phishing-Versuch. Klickt man auf einen dieser Links und gibt seine Login- und Kreditkartendaten an, so landen diese in den Händen der Betrüger.

Abgeschnittene Links

Tippt man am Handy länger auf den Link oder bleibt mit der PC-Maus darauf stehen, so merkt man, dass dieser nicht auf offizielle Amazon-Websites verlinkt. Tückisch ist das Ganze auf den kleinen Bildschirmen von Smartphones. Hier kann nämlich der Domain-Name in der Adresszeile aus Platzgründen abgeschnitten sein.

Wer auf das Phishing hereingefallen ist, sollte auf der echten Amazon-Website seine Zugangsdaten ändern. «Zusätzlich kann man sich auch direkt beim Support des Online-Händlers melden», erklärt die Polizei. Gegebenenfalls sollte man auch seine Bank oder die Kreditkartenfirma informieren.

So erkennst du Phishing

Die Online-Plattform Mimikama.at hat Tipps gesammelt, wie man solche Phishing-Versuche erkennen kann. So wird man in diesen Mails meist nicht persönlich angeschrieben. Betrüger versuchen dies mit Formulierungen à la «Sehr geehrter Kunde» zu umgehen. Rechtschreibe- oder Grammatikfehler sind ein weiterer Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. Meist führen weiterführende Links, etwa zu den AGBs oder dem Impressum, ins Leere.

