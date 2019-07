Vorsicht vor diesem Whatsapp-Betrug

Wieder einmal versuchen Betrüger, die zahlreichen Nutzer des beliebten Messengers anzugreifen. Dieses Mal versuchen es die Cyberkriminellen mit einer gefälschten E-Mail, die angeblich von Whatsapp stammt. Ihr Ziel ist es, an heikle Daten zu gelangen. Diese Art von Identitätsdiebstahl wird als Phishing bezeichnet.

Die Betrüger drohen damit, dass sie das eigene Whatsapp-Konto sperren würden. Das ist aber gar nicht möglich. (Bild: iStock) Die Betrüger drohen damit, dass sie das eigene Whatsapp-Konto sperren würden. Das ist aber gar nicht möglich. (Bild: iStock)

In der Nachricht (ganz unten) wird behauptet, dass der Nutzer sein Konto aktualisieren müsse. Dazu steht: «Wenn Sie in den nächsten 48 Stunden nicht handeln, werden wir gezwungen, Ihren Zugang dauerhaft zu sperren.»

Keine Angaben machen

Die E-Mail stammt jedoch nicht von Whatsapp selbst. Stattdessen werden Nutzer, die den angefügten Link anklicken, auf eine gefälschte Whatsapp-Login-Seite weitergeleitet, die der echten Website ziemlich ähnlich sieht.

So weit ist zwar noch nichts passiert, aber auf der gefälschten Seite sollte man auf keinen Fall persönliche Daten eingeben. Denn alles was man eintippt, landet direkt bei den Betrügern. Generell kann man sagen, dass man sich nie über irgendwelche Links in E-Mails einloggen sollte. Stattdessen sollten Sie sich direkt in der App oder auf der entsprechenden Website anmelden.

Mehr Informationen zum Thema Phishing finden Sie auf der Website der Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melani. Die Behörde betreibt zudem die Plattform Antiphishing.ch, auf der Sie verdächtige E-Mails und Websites melden können.

(swe)