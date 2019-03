Darum verlieren Nutzer auf Whatsapp all ihre Fotos

Es ist ein unschöner Bug: Nutzer der Whatsapp-Version 2.19.66 melden, dass bei ihnen keine Fotos mehr angezeigt werden. Bei der Version 2.19.66 handelt es sich um eine sogenannte Betaversion, mit der vorab neue Funktionen getestet werden können.

Nutzer einer Vorabversion von Whatsapp berichten, dass ihre Fotos verschwunden sind. (Symbolbild: Unsplash)

Betroffene berichten davon, dass der Messenger nach dem Update all ihre Fotos gelöscht hatte – meist in der App selbst, bei anderen Nutzern zum Teil aber auch direkt im Fotospeicher des Smartphones. Der Twitter-Kanal Wabetainfo erklärt, dass es derzeit nicht möglich sei, auch bei einem Backup die gelöschten Fotos wiederherzustellen. Die Testversion 2.19.73 zeige jedoch Fotos wieder korrekt an.

Android-Nutzer betroffen

Vereinzelt gab es auch Meldungen, wonach mit der Version keine Texte versendet und keine Anrufe mehr über die App getätigt werden konnten. Im schlimmsten Fall soll sogar der gesamte Chat-Verlauf verloren gegangen sein. Betroffen sollen auch hier nur Nutzer der Version 2.19.66 auf Android sein. Wie viele Nutzer konkret von den Fehlern betroffen sind, ist nicht bekannt. Laut der News-Website Bloombergquint.com rät Whatsapp den Nutzern ab, auf die Testversion 2.19.66 zu aktualisieren.

Vor dem Installieren einer neuen Version empfiehlt es sich, in jedem Fall ein Backup der eigenen Daten anzulegen. Auch sollte man sich bewusst sein, dass Testversionen Fehler enthalten und instabil laufen können, wie der Entwickler sogar selbst erklärt.

