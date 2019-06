Was macht denn dieser Tiger im Büro?

Die dreidimensionalen Tiere in Lebensgrösse können mit einem Handy direkt zu dir nach Hause oder ins Büro geholt werden.

Auf Android ist die App Google Arcore notwendig, damit man sich die Tiere im Augmented-Reality-Modus ansehen kann. Bei iOS muss der Safari-Browser verwendet werden.

Und so geht es:

1. Öffne einen Browser deiner Wahl (auf Android, bei iOS funktioniert es nur mit Safari).

2. Suche bei Google nach einem beliebigen Suchbegriff.

3. Scrolle zum Ende der Seite ganz nach unten und klicke dort auf Einstellungen.

4. Tippe auf Sucheinstellungen.

5. Tippe danach auf Eine weitere Sprache hinzufügen.

6. Aktiviere die Option English.

7. Tippe auf Speichern.

8. Bestätige die erscheinende Mitteilung mit Okay.

9. Suche nun in der Google-Suche nach einem Tier (zum Beispiel Tiger, Wolf, Hai, Katze, Hund, Panda) und scrolle etwas nach unten.

10. Tippe dann auf der englischen Suchseite auf den Eintrag View in 3D.

Hinweis: Die Funktion ist in der Schweiz noch nicht offiziell erhältlich. Das oben gezeigte Vorgehen ist ein Trick, damit es dennoch klappt.

Now it’s your turn. Meet life sized animals up close. We launched today on iOS (Safari) and Android (with ARCore installed). I love the 🐅,🦈 and 🐧. Many more animals to discover on your own as well! pic.twitter.com/VfBUsXFBQ4