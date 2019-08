Wer bis zuletzt durchhält, gewinnt den E-Mercedes

Mixed-Reality gibt es auch im Inneren des Mercedes EQC. Das sogenannte MBUX verbindet für die Navigation die virtuelle mit der realen Welt. Die Technik blendet Navigations- und Verkehrshinweise in Live-Bilder ein. Eine Kamera in der Frontscheibe filmt dazu den Bereich vor dem Fahrzeug. Zudem unterstützt das System Fahrer an Ampeln. Es zeigt die Situation an und erspart so beim Warten auf die Grünphase die Verrenkungen.