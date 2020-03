Wer ist Oro in «Fortnite»?

Im Code von «Fortnite» ist schon im Januar ein Hinweis auf ein goldenes Skelett aufgetaucht. Seither gab es viele Spekulationen, woher die Figur namens Oro kommt und welche Rolle sie spielt.

Anfangs dachten die Fans, dass Oro als Level 100 Skin in Season 2 veröffentlicht wird. Bis jetzt fehlt davon jedoch jede Spur – oder doch nicht? So will der Leaker Lucas7Yoshi in der «Fortnite»-Ordnerstruktur Hinweise auf «Awaken oro»-Challenges gefunden haben, die den Skin als Belohnung freischalten könnten.

Goldene Zeiten

Viele Fans sind überzeugt davon, dass Oro Teil der Geschichte von «Fortnite» ist. Der Name ist nicht zufällig gewählt: Auf Spanisch und Italienisch bedeutet «oro» Gold.

In Season 2 des Kapitels 2 spielt Gold eine zentrale Rolle. Neben den verschiedenen Objekten aus Gold auf der Insel gibt es auch einen Skin der «Midas» heisst. Die Legende vom König, der alles, was er berührt, in Gold verwandelt, wurde auch in «Fortnite» integriert.

Weitere goldene Gegenstände im Spiel sind mythische Waffen, welche nur in Spezialtresoren gefunden werden können. Einige der Spieler vermuten darum, dass bald ein neues Baumaterial eingeführt werden könnte: Gold. Dieses solle man nur erhalten, wenn man die Möbel von Midas zerstört. Ob diese Theorie nicht zu weit hergeholt ist, wird sich spätestens mit Start der Season 3 zeigen.

*Joshua Cruiser (16) und nicik_01 (18) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.