Wie bitte? Diese Frau ist eigentlich erst 17 Jahre alt

Aktuell gehen zig Bilder viral, die mit Faceapp bearbeitet wurden. Mit dem Programm kann man Personen auf verschiedenste Arten verändern. Besonders beliebt ist gerade die Funktion, das Gesicht stark altern zu lassen. Das Ergebnis teilen Nutzer in sozialen Medien. Übrigens ist auch eine Veränderung in die andere Richtung möglich. Man kann sich also jünger aussehen lassen.

Umfrage Wie gefällt dir die App? Ich finde sie super.

Könnte besser sein.

Das Ding ist Mist.

Keine Ahnung. Ich habe kein Handy.

Mit der App kann man entweder direkt Fotos aufnehmen oder Bilder aus der Galerie bearbeiten. Wie bekannte Stars künftig aussehen könnten, siehst du in der Bildstrecke oben. Hinter der App steckt ein Team von russischen Entwicklern. Faceapp ist kostenlos, bietet aber In-App-Käufe, um Zusatzfunktionen freizuschalten. Um das Programm zu nutzen, müssen diverse Berechtigungen verteilt werden, etwa auf die Kamera oder die Bildgalerie. Die Entwickler nutzen Daten der Nutzer unter anderem, um Werbung zu schalten, wie die «Washington Post» schreibt.

Hast du die App auch schon ausprobiert? Schicke uns das Originalbild und das bearbeitete Bild über den untenstehenden Button (funktioniert nur auf der App).

Lade hier dein Bild hoch! (funktioniert nur auf der App)

Hier kannst du die Bilder der anderen Leser sehen (funktioniert nur auf der App).

(swe)