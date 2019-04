Swisscom will Whatsapp Konkurrenz machen

SMS, Short Message Service, war gestern. Telekom-Anbieter überall auf der Welt ersetzen den Dienst nach und nach mit RCS, Rich Communication Services. Auch die Swisscom, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

Noch dieses Jahr will das Schweizer Unternehmen die WhatsApp-Konkurrenz in der Schweiz einführen. Mit RCS lassen sich Video-Anrufe gratis tätigen, Fotos verschicken und auch mobile Bezahlung ist möglich, heisst es in dem Bericht. Eine Swisscom-Sprecherin bestätigt der Zeitung: «Wir sind an den Abschlussarbeiten.» Und: RCS sei bereits in vielen Android-Geräten vorhanden oder werde mit einem Software-Update bereitgestellt.

Der Vorteil von RCS sei, dass Nutzer nicht überlegen müssen, ob der Empfänger auch RCS habe - da der Dienst auf dem Handy-Betriebssystem integriert sei. Der Vorteil für Mobilfunkfirmen sei, dass sie so direkt mit ihren Kunden kommunizieren können. Ein Milliardengeschäft, wie die Zeitung schreibt.

