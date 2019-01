Whatsapp-Nutzerin erhält fremde Chats angezeigt

Die Amazon-Mitarbeiterin Abby Fuller aus Seattle im US-Bundesstaat Washington wollte mit ihrer neuen Handynummer Whatsapp einrichten. Auf dem Display tauchten danach allerdings sämtliche Nachrichten von einer ihr unbekannten Person auf. «Das kommt mir nicht richtig vor» schrieb Fuller dazu auf Twitter.

Umfrage Wechselst du dein Handy oft? Ja, mindestens jedes Jahr.

So alle zwei bis drei Jahre.

Ich behalte es jeweils so lange wie möglich.

Ich habe gar kein Handy.

Digital-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Digital-Kanals abonnieren, werden Sie über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhalten Sie als Erste Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware. Weiter bekommen Sie hilfreiche Tricks, um mehr aus Ihren digitalen Geräten herauszuholen.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben Wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Digital-Kanal aktivieren.

Was ist passiert? Wahrscheinlich handelt es sich bei den Chats um jene des Vorbesitzers der Telefonnummer. Denn ein Whatsapp-Konto ist immer an die jeweilige Telefonnummer gebunden. Und wie auch in der Schweiz werden in den USA für längere Zeit ungenutzte Handynummern wieder vergeben.

War es ein Software-Fehler?

Die Handynummer, sprich die SIM-Karte, hatte Fuller über 45 Tage in ihrem Besitz. Und Whatsapp verspricht eigentlich, alle unter einer alten Nummer gespeicherten Daten nach diesem Zeitraum automatisch zu entfernen. «Die Nachrichten hätten also gelöscht werden sollen. Das ist aber nicht geschehen», sagt sie.

Einer der Kommentatoren auf ihrem Tweet geht von einem Bug, also einem Programmierfehler, aus. Ein anderer vermutet, dass es Nachrichten sein könnten, die erst verschickt wurden, als die Nummer schon nicht mehr verwendet wurde. Was genau passiert ist, lässt sich aus der Ferne jedoch nicht feststellen. Whatsapp selbst hat sich bislang nicht zum Fall geäussert.

So schützen Sie sich

Wie man bei einem Nummerwechsel vorgeht, beschreibt Whatsap auf seiner Hilfeseite: «Bevor du eine bestimmte Telefonnummer nicht mehr verwendest, solltest du deinen Whatsapp-Account auf deine neue Nummer migrieren.» Die einfachste Methode sei es, die «Nummer ändern»-Funktion zu nutzen. Diese ist im Whatsapp-Menü unter Account, «Nummer ändern» zu finden.

Das alte Konto werde dann automatisch gelöscht. Nur wer Whatsapp nicht mehr weiternutzen möchte, muss es manuell löschen. Um den Account zu schliessen, geht man in den Einstellungen auf Account und tippt auf «Account löschen». Anschliessend muss noch die zu löschende Handynummer bestätigt werden.

Am einfachsten lässt sich das oben geschilderte Problem umgehen, indem man seine Nummer bei einem Abowechsel einfach mitnimmt. Dafür muss man jedoch die Bedingungen und Fristen der jeweiligen Telecomanbieter beachten und einhalten.

(swe)