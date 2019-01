Weltweite Störung bei Whatsapp

Auf Twitter melden sich diverse Nutzer, dass der Messengerdienst zurzeit nicht funktioniert. Wie mehrere Medien berichten, ist nicht nur die Schweiz betroffen. Weltweit haben Nutzer Verbindungsprobleme.

Auf der Seite der «Allestörungen.ch» gingen rund 2400 Meldungen ein. Wer eine Nachricht senden wollte, fand nur ein Ladezeichen vor. Die Verbindung war nicht möglich.

#whatsapp

Nothing much to do in earth anymore 🌍, I’m leaving to mars! Byee byeeee 🚀 @WhatsApp pic.twitter.com/h1yrQlRhqc