Whatsapp sieht nächsten Monat ganz anders aus

Whatsapp erhält einen Dark Mode. Schon seit letztem September kursieren diese Gerüchte im Netz. Nun werden sie vom Betreiber der Plattform Wabetainfo.com neu befeuert.

Er berichtet, dass der beliebte Messenger ein neues Design erhalte. Beim Dunkelmodus (Dark Mode) soll die Benutzeroberfläche aus hauptsächlich dunklen Elementen bestehen.

Schont Augen und Akku

Schon im September könnte der Messenger also mit der düsteren Optik daherkommen. iPhone-Nutzer werden das Feature wohl mit iOS 13 erhalten, so Wabetainfo.com in einem Tweet. Apple hat einen Dark Mode für iPhones und iPads im Juni angekündigt. Ab September wird iOS 13 voraussichtlich für alle zum Download zur Verfügung stehen.

Und was ist mit den Whatsapp-Nutzern, die den Messenger auf einem Android-Gerät verwenden? «Ich hoffe, dass für diese auch das September-Datum gilt», schreibt Wabetainfo.com weiter.

Der Dark Mode soll einerseits die Augen, andererseits aber auch den Akku weniger beanspruchen. Vor allem bei Smartphones mit einem OLED-Display würde der Strombedarf dadurch sinken.

(tob/swe)