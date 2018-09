Whatsapp soll einen Dark Mode bekommen

Whatsapp arbeitet offenbar an einer Neuerung, welche die App in einer neuen Optik daherkommen lassen soll. Wie Wabetainfo.com auf Twitter berichtet, sind in einer Betaversion des Messengers einige Hinweise auf einen Dark Mode aufgetaucht. Die Benutzeroberfläche soll dabei hauptsächlich aus dunklen Elementen bestehen. Dies soll einerseits die Augen, andererseits aber auch den Akku weniger beanspruchen. Vor allem bei Smartphones mit einem OLED-Display würde der Strombedarf dadurch sinken.

I’m happy to exclusively give the good news: WhatsApp is finally working on a Dark Mode! It’s a dream 😍

There are many important secret references in recent updates!



Be patient to see it out, hoping it will be FULL OLED friendly for Android phones, iPhone X and newer!