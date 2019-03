Whatsapp testet die umgekehrte Bildersuche

Bei Facebook sowie auch bei dessen Tochter Whatsapp arbeitet man an Funktionen, die helfen sollen, sogenannte Fake News, also gefälschte Nachrichten, zu verhindern. In einer Beta-Version des Messengers haben die Experten von Wabetainfo.com einen App-eigenen Browser entdeckt.

In diesem gebe es eine Möglichkeit, Bilder, die in einem Chat gesendet wurden, zu überprüfen. Und zwar soll dies über eine sogenannte umgekehrte Bildersuche erfolgen, mit der man herausfinden kann, woher ein Bild ursprünglich stammt. Allerdings müssten die Nutzer selber aktiv werden und ein Bild zurückverfolgen, schreibt Theverge.com. Ob die Funktion definitiv eingeführt wird, ist unklar.

Schon seit Beginn des Jahres werden bei Whatsapp weitergeleitete Nachrichten gekennzeichnet und können höchstens noch an fünf Empfänger weitergeleitet werden.

