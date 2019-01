Wie ein Einkaufswägeli «Fortnite» veränderte

Als «Fortnite» im September 2017 erschien, gab es weder Autos noch Motorräder oder andere Fortbewegungsmittel, wie man es von anderen Battle-Royale-Titeln kennt. Der einzige Weg, um sich schneller fortzubewegen, waren spezielle Trampoline, die Spieler in die Luft schleuderten.

Über die Autoren: Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Lieblings-Skin von Joshua Cruiser: Noir (Bild oben).

Dann, am 30. Mai 2018, lancierten die Entwickler das allererste Fahrzeug im Game: ein Einkaufswägeli. Praktisch darum, weil man es sowohl stossen, aber auch reinstehen konnte. Die Spieler nutzten den Einkaufswagen bald für witzige Stunts, doch tauchten vermehrt Fehler auf. Das Wägeli wurde entfernt, überarbeitet und wieder hinzugefügt. Das Prozedere wiederholte sich zigfach, bis der Wagen mit dem Update 7.0.0 endgültig verschwand.

Vom Wägeli zum Turbo

Das klapprige Wägelchen ebnete den Weg für andere Fahrzeuge im Spiel. Mit der Season 5 (Sommer 2018) erschien ein weiteres witziges Fortbewegungsmittel: der Allradkarren, kurz ARK. Es handelt sich um einen aufgemotzten Golfkart. Er hat vier Sitze und ist mit einem Nitroantrieb versehen, der nach einem Drift aktiviert werden kann. Der Golfwagen ist immer noch im Spiel, wird aber von den nächsten beiden Fortbewegungsmitteln noch getoppt.

Im Herbst 2018 wurde die Quadramme (englisch: Quadcrasher) lanciert. Es ist ein sehr starker Zweisitzer, ebenfalls mit Turbo-Funktion, mit dem Spieler durch Wände und Bauteile preschen können. Die Quadramme ist wohl das beliebteste Fahrzeug in «Fortnite», denn sie hat eine Spawn-Rate von 100 Prozent. Das heisst, sie erscheint in jedem Spiel an den gleichen Orten.

Und ab in die Luft

Das jüngste Fortbewegungsmittel, das ins Spiel Einzug fand, hat für die grössten Diskussionen gesorgt: Es ist ein Doppeldecker-Kampfflugzeug namens X-4 Stormwing, das bis zu fünf Personen transportieren kann.

Auch das Flugzeug hat eine Nitro-Funktion und kann Gebäude zerstören. Viele Spieler sind der Meinung, ein Flugzeug passe nicht in das Spiel, es sei zu stark. Andere finden, dass der neue Doppeldecker relativ ausgeglichen sei. Das hinter dem Propeller montierte Maschinengewehr ist zwar stark, aber wenig präzise. Deshalb empfiehlt es sich, auch damit nur auf grosse Objekte wie Gebäude und Strukturen zu zielen.

