Wingo lanciert Flatrate-Abo mit EU-Daten inklusive

Fair Flat heisst das neue Angebot des Schweizer Telekomanbieters Wingo. Dabei bezahlen die Kunden nur jene Daten, die sie auch nutzen. Denn der Preis passt sich monatlich an den Verbrauch der Daten an.

Für 25 Franken pro Monat sind alle Anrufe und SMS innerhalb der Schweiz und 2 Gigabyte mobile Daten mit dabei. Letztere können nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der EU beziehungsweise in Westeuropa genutzt werden. Zusätzliche Daten kommen pro Gigabyte mit 5 Franken zu stehen.

Maximal soll das Abo 55 Franken pro Monat kosten. Damit kann in der Schweiz unlimitiert gesurft werden. In der EU bzw. in Westeuropa sind 8 Gigabyte Daten inklusive. Optional können im Ausland auch weitere Datenpakete dazugekauft werden.

Bei bestehenden Kundenabos werde ab dem 1. Juni automatisch auf das neue Angebot gewechselt, teilte die Swisscom-Tochter in einer Medienmitteilung mit.

(swe)