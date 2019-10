Wir bunkern 285 Kilo Gold in alten Handys

Im Herbst bringen viele Hersteller ihre neusten Tophandys auf den Markt: Samsung, Huawei, Apple – sie alle haben neue Geräte gezeigt. Etwa alle 18 Monate kaufen wir uns im Schnitt ein neues Handy. Alte Smartphones sind aber keinesfalls Abfall. Sie können recycelt werden.

Umfrage Legen Sie Wert auf Recycling? Ich recycle wenn möglich alles.

Ich recycle zwar, kompostiere aber nicht.

Ich recycle meistens.

Ich recycle nur selten. Es ist mir nicht so wichtig.

Ein Smartphone besteht zu 40 Prozent aus Kunststoff und zu 42 Prozent aus Metallen. Ein weiterer Bestandteil sind Glas und Keramik (15 Prozent) und Sonstiges (3 Prozent). In einer Tonne E-Schrott – etwa 7000 Smartphones – stecken rund 200 Gramm Gold. Zum Vergleich: Eine Tonne Golderz ergibt nur rund vier Gramm Gold. In der Schweiz gibt es laut Schätzungen zehn Millionen ausrangierte Handys. Das sind etwas mehr als 285 Kilogramm Gold, das in Schubladen und Schränken schlummert.

Schonender als Abbau

Auch andere Metalle können beim Recycling zurückgewonnen werden: Die grössten Kupfervorkommen würden sich heute im urbanen Gebiet befinden, erklärt Judith Bellaiche, CEO von Swico an eine Medienkonferenz am Donnerstag. Aus 20 Tonnen E-Schrott gewinne man rund eine Tonne Kupfer. Um die gleiche Menge abzubauen, bräuchte man rund 170 Tonnen Erz.

Swico Recycling hat in den letzten zehn Jahren 208'000 Tonnen Eisen (20 Eiffeltürme), 16,5 Tonnen Aluminium, 18'000 Tonnen Kupfer, über zwei Tonnen Gold (440'000 Eheringe), zehn Tonnen Silber und 800 Kilogramm Palladium zurückgewonnen. Pro Stunde wird sechs Tonnen Elektroschrott rezykliert. Durch die Rückführung seien in den letzten zehn Jahren 38 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden, so Bellaiche.

#RecycleLikeThis

Zum 25-jährigen Bestehen plant die Swico eine Kampagne unter dem Motto «Recycle Like This» zum internationalen E-Waste-Day. Schweizer sollen am 14. Oktober ihre alten Smartphones und anderen E-Schrott zurückbringen. Bei der Sammelaktion in Zürich, Bern und Basel sind auch mehrere Influencer, etwa Baschi, Gabirano, Anja Zeidler, Patti Basler, Karen Fleischmann, Rash Jr und Anna Smith vor Ort. Die Aktion läuft unter #RecycleLikeThis ab. Wer ein Handy oder anderen E-Schrott zurückbringt, darf sich auch auf ein kurzes Meet and Greet mit den Stars freuen.

Das Rücknahmesystem für Altgeräte ist selbsttragend und basiert auf der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG), die seit dem Jahr 1994 erhoben wird. Für ein Smartphone müssen Kunden eine vRG von rund 10 Rappen bezahlen. Swico hat 600 Sammelstellen in der Schweiz.

(tob)