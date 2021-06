Mit Sonnenbrille, Hut und Papagei

So cool feiert United-Star Jesse Lingard den Sieg Englands an der EM

Zur EM mitfahren durfte er nicht. Englands Jesse Lingard stand im vorläufigen Kader der Three Lions, durfte dann aber nicht am Turnier teilnehmen. Seine Laune verhagelt das jedoch nicht. Er feiert in einem Public Viewing.