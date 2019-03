Zwischen Thor und Captain Marvel knistert es gewaltig

Mit «Avengers: Endgame» schliesst Marvel die dritte Phase seines zusammenhängenden Marvel Cinematic Universe ab.

Umfrage Wie oft wirst du «Avengers: Endgame» im Kino schauen? Mehr als zehnmal. Ich meine: Bin ich Fan oder bin ich Fan ? Eben.

So fünf- bis zehnmal wohl schon. Will ja alle Details registrieren können.

Drei- oder viermal sollten reichen. Hoffentlich.

Zweimal wohl. (Einmal 3-D, einmal 2-D).

Einmal. Pflichtübung halt.

Äh, gar nicht? Ich schaue nur richtige Filme. Wie «Citizen Kane». Oder «The SpongeBob SquarePants Movie».



Seit Jahren deuten die Verantwortlichen an, dass viele bekannte und beliebte Helden danach nicht mehr da sein werden, und die bisherigen Trailer stossen ins gleiche Horn – so auch der neuste (oben!), der am Donnerstagnachmittag releast wurde.

So viel Pathos, es ist wunderbar

Wie die verbleibenden Superhelden Obermiesepeter Thanos (Josh Brolin) die Stirn bieten und dabei vielleicht sogar die Auslöschung der Hälfte aller Lebewesen im Universum, die ebendieser am Ende von «Infinity War» mit einem Fingerschnippen verursacht hat, rückgängig machen wollen, zeigt auch dieser Video-Appetithappen nicht. Nicht einmal vage.

Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) und Black Widow (Scarlett Johansson) schwören aber, dass sie es versuchen werden – und zwar «whatever it takes». Der Trailer schwächt diese Lastwagenladung Pathos ab, indem er zum einen die neuen schicken Outfits der Avengers vorstellt.

«Die hier mag ich»

Und zum anderen ein neues Hero-Powercouple andeutet. Thor (Chris Hemsworth) prüft, ob Captain Marvel (Brie Larson) beim Anflug seiner neuen Streitaxt zusammenzuckt. Als diese keine Regung zeigt, meint er: «Die hier mag ich.» Und das Knistern kommt dabei ausnahmsweise nicht von seiner Waffe.

Ebenfalls erwähnenswert: Das bekannte, lächerlich-epische «Avengers»-Musikthema wurde um einen Akkord erweitert und ist jetzt noch lächerlich-epischer. Wenn du dabei keine Hühnerhaut bekommst, hast du wahrscheinlich kein Herz (für Comic-Verfilmungen).

«Avengers: Endgame» läuft am 24. April in den Deutschschweizer Kinos an.

Zusammen mit dem Trailer hat Marvel übrigens auch das neue Poster des Films veröffentlicht:

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI — The Avengers (@Avengers) 14. März 2019

(shy)