«Endgame» hat bereits «Titanic» überholt

Der Erfolg von «Avengers: Endgame» war absehbar – und von Marvel mit 21 Superhelden-Filmen, die alle auf diesen Blockbuster hinarbeiteten, aufwendig aufgegleist. Das Ausmass sprengt nun aber alle Erwartungen.

2'223'500'000

Weltweit hat das Superhelden-Supertreffen in den ersten zwölf Tagen schon über zwei Milliarden Franken eingespielt: Gemäss Variety.com sind es 2'223'500'000 Franken. Damit ist der Film bereits der zweiterfolgreichste aller Zeiten.

Auf Platz eins steht «Avatar» mit einem Einspielergebnis von 2,8 Milliarden. «Titanic» haben die Avengers bereits überholt: Der Grosserfolg aus dem Jahr 1997 mit Leonardo DiCaprio (44) und Kate Winslet (43) in den Hauptrollen hat total ebenfalls 2,22 Milliarden Franken eingenommen– im Vergleich zu den Avengers insgesamt aber knapp eine Million weniger.





1'240'000'000

Am ersten Wochenende setzte «Endgame» schon einen Weltrekord mit über einer Milliarde Franken Einnahmen.





554'478'000

«Avengers: Endgame» ist auch in China ein Publikumshit. Rund 555 Millionen Franken spülte er Marvel und Disney bisher in die Kassen. Gemäss Buzzfeed.com gehört er damit zu den meistgesehenen Kinofilmen Chinas.





6'727'000

In der Schweiz steht der Marvel-Hit ebenfalls unangefochten auf Platz eins der Kino-Charts. Nach knapp zwei Wochen hatten gemäss Procinema.ch 243'435 Menschen den Film gesehen – und dem Verleih damit 6,7 Millionen Franken Einnahmen beschert.

Es ist der beste Filmstart des Jahres in der Schweiz. Auf Platz eins in den 2019er-Jahrescharts liegt zurzeit allerdings zusammengerechnet noch «Green Book» mit 305'000 Eintritten. Den Allzeit-Rekord hält hier weiterhin «Titanic» mit 1'940'840 Eintritten.





12

Nach nicht mal zwei Wochen in den Kinos knackte «Endgame» die Zwei-Milliarden-Marke – zwölf Tage benötigte der Film dafür. Auch das ist Rekord. «Avatar» schaffte es nach 47 Tagen.





4

Alle vier «Avengers»-Filme, die seit 2012 erschienen sind, stehen aktuell in den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Am wenigsten spielte «Age of Ultron» 2015 mit umgerechnet 1,4 Milliarden Franken ein. Der Film liegt damit auf Platz neun.



Der Trailer zu «Avengers: Endgame». (Video: Marvel Studios/Disney)

(fim)