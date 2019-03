«Bei uns zu Hause koche ich»

Armie Hammer ist fast zu gut, um wahr zu sein: wohlgeratener Spross aus einer schwerreichen Öl-Dynastie, talentierter Schauspieler, skandalfrei verheiratet und engagierter Vater zweier Kinder.

Zum Film:

1956 ist Ruth Bader Ginsburg eine von nur neun Frauen in ihrer Klasse an der Harvard Law School. Obwohl überaus talentiert, wird Ruth als Bewerberin von allen Kanzleien aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt. Stattdessen ergreift sie die Gelegenheit und wird die erste Jura-Professorin an der Rutgers University. Mit Einsetzen der sozialen Revolution in den 1960er-Jahren erwirbt Ruth ein einzigartiges Fachwissen zum Thema Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Inspiriert von der Arbeit der Rechtsanwältin Dorothy Kenyon, übernimmt sie in der Folge einen kontroversen Fall von Geschlechterdiskriminierung. Mit der Unterstützung ihres Ehemanns bereitet Ruth das für sie wegweisende Gerichtsverfahren vor.

Auch im Gespräch zeigt sich der 32-jährige Hollywoodstar, der zuletzt als Love Interest von Timothy Chalamet in «Call Me by Your Name» für Furore sorgte, bodenständig und nahbar. Er erzählt uns im Interview in London von seinem Familienleben abseits der Glitzerwelt des Showbusiness. In seinem Fall heisst das kochen und die Kids in die Schule bringen.

In «On the Basis of Sex» spielt er Martin Ginsburg, den Ehemann der Frauenrechtsikone Ruth Bader Ginsburg, der ersten Richterin am Obersten Gerichtshof der USA. Die beiden lebten bereits vor über 40 Jahren eine gleichberechtigte Ehe, kümmerten sich gleichermassen um Karriere und Kinder. Damit war das Paar seiner Zeit weit voraus. Dass Hammer im Biopic die Nebenfigur zu einer Protagonistin («Rogue One»-Star Felicity Jones) spielt, ist selbst heute noch ein Novum in Hollywood. Die zweite Geige hat er aber gern gespielt.

Armie, du spielst die Nebenfigur einer Hauptdarstellerin. Das ist extrem selten. Brauchte es dazu Mut?

Nein, das war eine einfache Entscheidung. Ich habe das Skript gelesen und sah eine Figur wie Martin, der ein unglaublich hilfsbereiter, präsenter und guter Ehemann war. Er glaubte komplett an Gleichberechtigung. Die beiden existierten in dieser wunderbar symbiotischen Ehe.

Hat dich das in deinem eigenen Leben inspiriert?

Dass ich zwei Monate lang eine Kochschürze getragen habe, hat sicher ein bewirkt, ein besserer Partner, Ehemann und Vater sein zu wollen.

Packst du zu Hause mit an?

Ja, definitiv.

Kochst du also auch so wie im Film?

Ich bin bei uns derjenige, der immer kocht. Ich bringe normalerweise auch die Kinder in die Schule und hole sie ab. Als Schauspieler bin ich ja viel unterwegs. Aber wenn ich nicht arbeite, bin ich einfach zu Hause. Dann versuche ich, alles zu machen, um so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen.

Du hast auch eine Tochter. Hast du bei ihr einen speziellen Erziehungsansatz?

Es ist generell eine angsteinflössende Zeit, um Kinder grosszuziehen. Wer weiss, wie die Welt aussieht, wenn sie erwachsen sind? Wir versuchen einfach, ihnen so viele gute Werte wie möglich mitzugeben. Manieren und Wertschätzung. Solche Dinge.

Sollte man Kindern sagen, dass sie alles erreichen können?

Das ist ein interessantes Konzept. Kann jedes Kind Präsident der USA werden? Nein. Man sollte ihnen schon realistische Vorstellungen vermitteln. Wichtig ist, ihnen eine solide Basis mitzugeben, damit sie wissen, wer sie sind, und an sich glauben. Das ist wichtiger, als jedem Kind zu sagen: Du kannst die Welt retten!

Hast du eigentlich ein Ritual, bevor du ans Set gehst?

Nein. Ich sollte mir aber eins zulegen, das könnte mich zu einem besseren Schauspieler machen. (lacht) Normalerweise reicht mir einfach eine Tasse Kaffee.

Ausschnitte aus dem Gespräch mit Armie Hammer und Felicity Jones sehen Sie oben im Video. «On the Basis of Sex» läuft jetzt im Kino.

