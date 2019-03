«Zuerst checke ich die News, dann das Konto»

Deine letzte App, die du vor dem Schlafengehen öffnest?

Zum Film:

Der Basler Marc Benjamin bucht in Deutschland derzeit eine Rolle nach der anderen. Nachdem er zuletzt neben Jella Haase in «Vielmachglas» zu sehen war und auch im Film über Rapper Cro eine Hauptrolle spielte, ist er jetzt als neurotischer App-Entwickler in «Rate Your Date» dabei. Teresa (Alicia von Rittberg) und ihre beste Freundin Patricia (Nilam Farooq) haben keine Lust mehr, in der Liebe verarscht zu werden. Wenn man doch vorher wüsste, was für ein Typ einem am Abend gegenüber sitzt. Und da trifft Teresa den Informatiker Anton (Marc Benjamin). Gemeinsam haben die beiden eine Idee für eine Dating-App, die alle User in Kategorien einteilen lässt. Doch schnell kommt die Erkenntnis, dass Liebe vielleicht doch nicht in Schubladen passt und kein Algorithmus der Welt vor einem gebrochenen Herzen schützen kann.