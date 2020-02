«Frauen können nicht aufdringlich genug sein»

Frauenschwarm Nummer eins und Box-Office-Magnet: Elyas M'Barek ist Deutschlands grösster Movie-Star. Zuletzt ging «Das perfekte Geheimnis» durch die Decke – auch in der Schweiz. Knapp 240 000 Zuschauer sahen sich die Komödie an. Bedeutend mehr als die Comic-Blockbuster «Captain Marvel» oder «Spiderman: Far From Home».

Auch sein neuer Film «Nightlife» dürfte ein Publikumserfolg werden. M'Barek spielt den Barkeeper Milo, der an einem Abend gleichzeitig das erste Date mit seiner Traumfrau Sunny (Palina Rojinski) stemmen und seinen besten Freund Renzo (Frederick Lau) nach einem misslungenen Drogendeal vor fiesen Gangstern retten muss.

Wir haben M'Barek und Rojinski im Videointerview punkto Nachtleben auf den Zahn gefühlt. «Nightlife» läuft jetzt im Kino.

