«Ich gehe auch an Klima-Demos»

Du sprichst im Film grösstenteils die Sprache der Ureinwohner. Wie hast du das geschafft?

Ich musste an den Punkt kommen, wo es mir nicht mehr bewusst war, dass ich eine komplett andere Sprache spreche. Man kommt da mit etwas Musikalität und gutem Gehör hin. Ich habe jeden einzelnen Satz auswendig gelernt. Um Penan richtig zu lernen, fehlte mir die Zeit. Aber ein paar Wörter sind natürlich hängen geblieben.

Umfrage Was machst du für die Umwelt? Ich trenne meinen Abfall.

Ich lasse keinen Abfall liegen.

Ich lese den Abfall anderer auf.

Ich esse kein Fleisch.

Ich fahre nur ÖV.

Ich fliege nie.

Ich zeuge keine Kinder.

Gar nichts.

Zum Film:

Der Streifen erzählt die wahre Geschichte des Umweltaktivisten Bruno Manser (Sven Schelker), der 1984 in den Dschungel von Borneo reist und seine Erfüllung beim nomadischen Stamm der Penan findet. Der Basler setzt sich fortan für das von der Abholzung massiv bedrohte Volk ein: Sein Mut wie sein unermüdlicher Einsatz und Wille zur Veränderung machen ihn zu einem der berühmtesten Umweltaktivisten seiner Zeit – und kosten ihn schliesslich alles.

Im Kino. Der Streifen erzählt die wahre Geschichte des Umweltaktivisten Bruno Manser (Sven Schelker), der 1984 in den Dschungel von Borneo reist und seine Erfüllung beim nomadischen Stamm der Penan findet. Der Basler setzt sich fortan für das von der Abholzung massiv bedrohte Volk ein: Sein Mut wie sein unermüdlicher Einsatz und Wille zur Veränderung machen ihn zu einem der berühmtesten Umweltaktivisten seiner Zeit – und kosten ihn schliesslich alles.

Wie lief die körperliche Vorbereitung ab?

Ich hatte einen Personal Trainer, mit dem ich zweimal die Woche gearbeitet habe. Vor allem Zirkeltraining. Es ging darum, athletischer zu werden. Dass Leben im Dschungel ist ein sehr körperliches Leben. Und man isst auch viel reduzierter.

Du bist fast den ganze Film im Lendenschurz unterwegs. Wie war das für dich?

Voll okay! Ich habe mich überhaupt nicht schutzlos gefühlt. Es waren ja alle fast nackt. Bruno Manser hatte sich komplett an das Leben der Penan angepasst. Angezogen wäre ich ein Fremdkörper im Film gewesen.

Habt ihr im Dschungel gelebt?

Zur Vorbereitung habe ich ein paar Wochen im Dschungel verbracht, um ein Gefühl für das Leben dort zu bekommen. Beim Dreh wäre das aufgrund der fehlenden Infrastruktur aber nicht möglich gewesen. Teilweise waren 130 Leute auf dem Set. Wir haben in einem Dorf gelebt, das mitten im Dschungel stationiert war. Von dort aus ging es dann zu den Sets. Manchmal auch zu Fuss.

Gab es auch brenzlige Situationen?

Ja, es gab einige heikle Momente. Einmal fiel ein 30 Meter hoher Baum um und krachte auf unser Set. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Was hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen?

Extrem viele Eindrücke. Ich wurde mit den Auswirkungen der Globalisierung und der Abholzung des Regenwaldes konfrontiert. Und was die Rolle von uns aus der westlichen Welt dabei ist.

Was hast du von den Penan gelernt?

Wie sie miteinander umgehen, hat mich beeindruckt. Sie denken viel mehr als Gemeinschaft. Und sie lassen sich auch nicht so schnell stressen.

Was machst du persönlich für den Umweltschutz?

Das Thema beschäftigt mich sehr. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht mit meinen Freunden darüber spreche. Ich gehe auch an Klima-Demos. Und ich versuche, meinen eigenen Co2-Abdruck zu minimieren.

Worauf verzichtest du?

Ich versuche, innereuropäische Flüge zu vermeiden. Ich fahre auch kein Auto. Ausserdem reduziere ich meinen Fleischkonsum und kaufe, so oft es geht, gebrauchte Sachen.

«Bruno Manser – die Stimme des Regenwalds» läuft ab 7.11. im Kino.

(cat)