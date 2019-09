«Ich gehe niemals mit dir in den Dschungel»

Der Kinofilm «Bruno Manser – Stimme des Urwalds» über den bekannten Schweizer Umwelt- und Regenwaldaktivist Manser eröffnete am Donnerstagabend die 15. Ausgabe des Zurich Film Festival. Und der Kontrast hätte grösser nicht sein können: Glitzer, Glamour und grüner Teppich auf der einen Seite. Dschungel, Krabbeltiere und Lendenschurz auf der anderen.



Mehrere Wochen verbrachte Hauptdarsteller Sven Schelker (29) für die Dreharbeiten bei den Ureinwohnern von Borneo, weit weg von der Zivilisation. Er habe eine «unglaubliche Abenteuerlust» verspürt, sagte er im Gespräch mit 20 Minuten. Und fügte an: «Man gewöhnt sich an so vieles.»

Nicht alle Prominente, die sich zur Premiere auf dem Zürcher Sechseläuten-Platz versammelten, wären aber gemacht für eine Survivor-Erfahrung dieser Art.

Was die Schweizer VIPs in den Dschungel mitnehmen würden, siehst du im Video oben.

(kfi)