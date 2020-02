Stirbt James Bond im neuen 007-Film?

Der Superbowl-Spot zu «No Time to Die» (oben!) dauert gerade mal 30 Sekunden. In dieser kurzen Zeit streut das Filmstudio Universal Pictures aber ziemlich viel Ungewissheit um das Überleben des Kino-Kultagenten James Bond (Daniel Craig).

«Der 25. Film wird alles verändern», steht etwa in grossen Lettern geschrieben. Und «Spectre»-Bösewicht Blofeld (Christoph Waltz) sagt aus dem Off: «Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, bedeutet das seinen Tod.» Dazu wird Bonds Liebste, Madeleine Swann (Léa Seydoux), gezeigt.

Ist es wirklich so dramatisch?

Bevor du jetzt zu laut «Oh mein Gott»-est: Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm und heftig, wie der Trailer anmuten lässt – solche Previews sind schliesslich dazu da, die Leute ins Kino zu locken. Und wie der Filmtitel suggeriert, hat 007 ja gar «Keine Zeit zu sterben», kann also den Löffel wohl gar nicht abgeben, weil er zu busy mit Weltretten ist. Oder?

Allerdings wird «No Time to Die» Craigs fünfter und finaler Bond-Film – vielleicht werden wir nach knapp 60 Jahren also tatsächlich Zeugen vom Ableben des britischen Helden. Ab dem 2. April wissen wirs, dann läuft das Action-Spektakel nämlich in den Deutschschweizer Kinos an.



Im Dezember ist der erste, längere Trailer zu «No Time to Die» erschienen. (Video: Universal Pictures)

