Luna Wedler erhält schon Angebote aus Hollywood

Jessica (Luna Wedler) ist eine junge Frau, die ein unkompliziertes Leben und beste Aussichten für die Zukunft hat. Doch als sie eines Abends vor die Tür geht, ahnt sie nicht, dass sie ihre grosse Liebe kennenlernen wird. Ihr gesamtes Weltbild wird sich ändern und schon bald steht sie vor der schwerwiegendsten Entscheidung ihres Lebens. Denn Danny (Jannik Schümann) verbirgt ein dunkles Geheimnis. Die gemeinsame Zukunft, von der Jessica träumt, wird immer unwahrscheinlicher. Doch die 18-Jährige glaubt an Danny und an ihre Liebe und ist bereit dafür zu kämpfen. Die Verfilmung basiert auf Jessica Kochs gleichnamigem Bestseller, in dem sie ihre eigene Geschichte beschreibt.