Beyoncé spricht die ersten drei Sätze als Nala

30 Sekunden dauert der neue Teaser zu «The Lion King», den Beyoncé gestern noch vor dem Filmstudio Disney auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht hat. Darin ist sie zum ersten Mal in ihrer Sprechrolle als Löwin Nala zu hören.

Umfrage Wie findest du Beyoncés Performance als Nala? Grossartig, sie ist ein Stimmgenie.

Ich finds noch zu früh, um das zu beurteilen.

Ich hätte mehr erwartet.

HAUPTSACHE LION KING!



Hier das komplette Transkript in chronologischer Reihenfolge. Zu Beginn des Clips sagt Beyoncé: «Simba, du musst deinen Platz einnehmen» – dramatische Kunstpause – «als König». Dann kommen noch zwei Mini-Phrasen: «Wir brauchen dich» und «Komm heim».

Die Bey-Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert: «‹Simba› ist wunderschön ausgesprochen!» Den Trailer und neue herrlich animierte Bilder der Real-Verfilmung gibts oben im Video. In weiteren Rollen sind Donald Glover, Chiwetel Ejiofor und Seth Rogen zu hören. Filmstart von «The Lion King» ist am 18. Juli.

