Wie lange braucht Captain Marvel auf dem WC?

Du hast neun Monate für diese Rolle trainiert. Hat dich das auch mental gestärkt?

Total. Einen weiblichen Körper zu haben, bedeutet immer eine Diskussion. Welche Form soll er haben? Wie soll man ihn schmücken? Das fühlte sich für mich immer wie eine Falle an. Ich habe deshalb den Grossteil meines Lebens darauf verwendet, meinen Verstand zu schärfen. Aber diese Figur zu spielen und so hart zu trainieren, hat alles verändert.

«Captain Marvel» ist der 21. Film im Marvel Cinematic Universe und der erste, der eine weibliche Superheldin als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt. Der Streifen erzählt, wie Carol Danvers alias Captain Marvel in den 90er Jahren zu einer der bedeutendsten und wichtigsten Superheldinnen des Universums aufsteigt – lange vor den Avengers und in einer Zeit, in der die Erde durch den galaktischen Kampf zweier Alienrassen bedroht ist.

Wie meinst du das?

Ich bin plötzlich anders gestanden und hatte eine andere Haltung. Ich habe verstanden, dass mein Körper ein Werkzeug ist, das ich einsetzen kann. Jetzt kann ich Autos den Hügel rauf schieben.

Und einen Taschendieb aufhalten?

Wer weiss? Judo veränderte alles für mich. Wenn man lernt, jemanden über seinen eigenen Körper zu werfen, ist das echt eine spezielle Erfahrung.

Was ist für dich Stärke?

Mir geht es darum, dass jede so sein darf, wie sie will. Frauen sollen sich so ausdrücken dürfen, wie sie wollen. Ohne Druck von aussen. Was bedeutet Stärke? Ich glaube nicht, dass das immer mit physischer Kraft gleichzusetzen ist. Stärke heisst für mich auch, verletzlich zu sein.



Wolltest du etwas Spezielles von den anderen Marvel-Stars wissen?

Eigentlich nur, wie schwierig es ist, im Kostüm auf die Toilette zu gehen. Das war meine grösste Sorge. Ich trinke sehr viel Wasser (lacht).

Und?

30 Minuten. Also ziemlich lang.

Als Marvel-Star gibts eine Portion Extra-Ruhm. Was hält dich am Boden?

Essen. Und Kunst.

Kannst du dich noch unbehelligt durchs Museum bewegen?

Ja. Es kommt jetzt aber häufiger vor, dass Leute auf mich zukommen. Das ist eine seltsame Erfahrung. Ich bin da, um Kunst

zu studieren, und die Menschen studieren mich.

«Captain Marvel» läuft ab dem 7. März im Kino.