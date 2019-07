Wie reagiert dein Haustier auf den «Cats»-Trailer?

Mit Stars wie Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson und Idris Elba hat die Kinoversion des Erfolgsmusicals «Cats» eigentlich gute Voraussetzungen für einen Filmhit. Der erste Trailer vermag die Internetgemeinde jedoch nicht zu überzeugen – und offensichtlich gehts da nicht nur dem menschlichen Publikum so.

Katzenbesitzer stellen nämlich Videos auf Twitter, in denen sich die Vierbeiner den Trailer von «Cats» ansehen. Und die Reaktion der Stubentiger auf die Szenen sind unbezahlbar.

I showed my cat the Cats trailer. pic.twitter.com/tSGVi24Amk

my cat said disappointed but not surprised pic.twitter.com/ly5AZ9VyOg