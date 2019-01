Sie ist das Model hinter dem Fiji-Photobomb

Die Welt rätselte über die Frau, die auf zahlreichen Bildern vom roten Teppich an den Golden Globes vom Sonntag in Los Angeles zu sehen war: Sie hat sich mit ihrem Fiji-Wasser-Tablett auf viele Fotos geschlichen. Nun ist klar: Es handelt sich um das Model Kelleth Cuthbert.

Die Photobombs des Fiji-Girl an den Golden Globes 2019

Ihr Insta-Account explodiert

Vor den Golden Globes 2019 hatte Kelleth Cuthbert, ein kanadisches Model, das in Los Angeles lebt, schon beachtliche 68'000 Follower auf Instagram . Seit sie an den Golden Globes auf fast jedem Bild im Hintergrund mit einem Tablett Fiji-Wasser zu sehen war, explodierte die Zahl der Insta-Fans. Zehntausende Kommentare und Likes und über 161'000 Follower zählt sie heute.

Social Media feiern sie

Auf Social Media wird Kelleth Cuthbert für ihren Auftritt gefeiert. Klar ist: Das Model hat sich damit auf ein neues Level katapultiert. Und auch ihr Auftraggeber Fiji-Wasser ist äusserst zufrieden. Weltweit wurde unter dem Hashtag #Fijiwatergirl über die Photobomberin berichtet.

And the award for Best Supporting Actress in Every Picture goes to... #FIJIwatergirl pic.twitter.com/G6Lwzmqig1