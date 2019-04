Sophie Turner führt die neuen Superhelden an

Zachary Levi ist Shazam

Der 14-jährige Billy Batson kann sich dank eines Zauberworts in den erwachsenen Superhelden Shazam verwandeln.Unsterblichkeit. Besser geht es nicht.Die Stimme. Nur durch das Aussprechen des Zauberworts «Shazam!» kann er seine Superkräfte erlangen. Ist die lahmgelegt, wirds eng.der TV-Serie «Chuck».Shazam hiess ursprünglich Captain Marvel. Weil es den gleichen Superhelden aber bei der Konkurrenz gibt, musste DC Comics die Figur umbenennen.

David Harbour ist Hellboy

In diesem Reboot muss Hellboy, gefangen zwischen der Welt der Sterblichen und der Übernatürlichen, eine rachsüchtige Zauberin bekämpfen.Er ist absolut feuerfest.: Leicht reizbar.dem Netflix-Hit «Stranger Things». In der Sci-Fi-Serie spielt er Jim Hopper, den Polizeichef und Adoptivvater von Eleven.Als Teenager war Harbour total verknallt in seine spätere «Stranger Things»-Partnerin Winona Ryder.

Sophie Turner ist Dark Phoenix

: Jean Grey hat eine Macht erlangt, die über ihr Verständnis hinausgeht. Die X-Men müssen entscheiden, ob sie ihr Leben verschonen sollen, oder die Existenz des Universums aufs Spiel setzen wollen.Als Klasse-5-Mutantin gehört sie zu den mächtigsten überhaupt. Telepathie und Telekinese sind ihre herausragendsten Fähigkeiten.Wenn sie emotional instabil ist, verliert sie die Kontrolle über ihre Kräfte.«Game of Thrones», wo sie als Sansa Stark vor der Kamera steht, seit sie 14 ist.Turner hat sich schon mit 21 verlobt, und zwar mit dem Musiker Joe Jonas, der vorher mit der Schweizer Designerin Blanda Eggenschwiler zusammen war.

Anya Taylor-Joy ist Magik

Eine Gruppe von Teenagern wird in einem Krankenhaus zu Versuchszwecken gefangen gehalten. Nachdem sie sich selbst als Mutanten erkannt haben, setzen sie alles daran, zu entkommen.: Sie ist die mächtigste Zauberin in ihrer Dimension.: Teleportiert sich manchmal in die falsche Zeit.M. Night Shyamalans Filmen «Split» und «Glass», wo sie Casey Cooke spielt.: Bis sie sechs Jahre alt war, sprach die gebürtige Argentinierin kein Wort Englisch.

(cat)