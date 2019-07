Der «Cats»-Trailer «ist schrecklicher als ‹Es›»

Hollywood setzt gerade auf Realverfilmungen. Ende Jahr kommt auch eine Kinoversion des Erfolgsmusicals «Cats», das weltweit Rekorde gebrochen hat – mit Stars wie Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson und Idris Elba in den Hauptrollen.

Umfrage Findest du den «Cats»-Trailer auch so beängstigend wie die Twitter-User? Ultracreepy! Taylor Swift als Katzenfrau wird mich heute Nacht noch in meinen Träumen heimsuchen.

Ich weiss es nicht. Mein Hirn ist nach diesem Trailer so verstört, dass ich wahrscheinlich erst in zwei Tagen wieder normal denken kann.

Nein, ich finde die Miezen megaherzig. Und die Handlung sieht auch spannend aus.

Zugegeben: Die Animation der Katzen hätte man besser machen können. Aber grundsätzlich finde ich ihn ganz okay.



Der erste Trailer vermag die Internetgemeinde noch nicht zu überzeugen. Die digitale Verschmelzung der A-List-Stars mit ihren Katzenkörpern finden viele gewöhnungsbedürftig – mindestens.



Wir haben oben alle Stars im Katzenlook gesammelt. Den Trailer und die besten Twitter-Kommentare dazu gibt es unten.



«Der ‹Cats›-Trailer ist schrecklicher als der ‹Es›-Trailer.»



The Cats trailer is literally more terrifying than the IT trailer. — Jesse McLaren (@McJesse) July 18, 2019

«Die Katzen haben tatsächlich Brüste», stellt diese Twitter-Userin verwundert fest.

Diese Userin hat gleich «ihre Photoshop-App geöffnet», nachdem sie den Trailer gesehen hatte.

i opened photoshop SO FAST after watching the #CatsMovie trailer pic.twitter.com/VJK0hh4zb8 — roof (@frenchalor) July 19, 2019

«Kann jemand den Leuten von ‹Cats› erzählen, dass ‹Doctor Who› Katzen viel besser animiert hat – obwohl der vor 13 Jahren gedreht wurde und sie wahrscheinlich ein viel kleineres Budget als ‹Cats› hatten?»

Can someone tell the Cats movie that @bbcdoctorwho did Cat people 1 million times better, over 13 years ago, probably at a fraction of the budget too #CatsMovie pic.twitter.com/YGkgmfCwon — C.R.C. Evans (@CRCE_TAA) July 18, 2019

«Seit ich den ‹Cats›-Trailer gesehen habe, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod.»

I no longer fear death after seeing the #Cats trailer pic.twitter.com/Vo2wAC8vjz — Jessica Johnson (@infinitarisus) July 18, 2019

Dieser User hat eine «ernsthafte Frage»: «Wurde der Film mit Snapchat-Filtern gedreht?»

«Ich habe gerade den ‹Cats›-Trailer geschaut, und das ist alles, was mir in den Sinn kommt.»





Watched the #Cats trailer and this is all I can see pic.twitter.com/ZFXH5nvwiE — Sarah Burke (@sarahkthrnburke) July 19, 2019

Und hier noch die Zusammenfassung in einem Bild.

(fim)