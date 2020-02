Diese App rechnet deinen Todeszeitpunkt aus

Nach einem Unfall erzählt Teenager Evan (Dillon Lane) der Krankenschwester Quinn (Elizabeth Lail) von einer App, die die verbleibende Lebenszeit genau vorhersagt. Die Krankenschwester hält das für einen Fake – sie lädt die App herunter, akzeptiert die Nutzungsbedingungen ungelesen und erfährt, dass sie in drei Tagen sterben wird, während ihre Freunde noch jahrzehntelang verschont bleiben.

Umfrage Wirst du die «Countdown»–App herunterladen? Ja, ich bin ein Adrenalinjunkie!

Nein, habe zu viel Angst.

Es reizt mich zwar, ich finds aber auch ultra creepy...

Habe ich bereits! Nie bereut.

Habe ich bereits – fest bereut.

Schweizer-Kino-Top-5

(Woche 4)

1. «Platzspitzbaby»

2. «Bad Boys For Life»

3. «1917»

4. «Die Hochzeit»

5. «Knives Out» «Platzspitzbaby»«Bad Boys For Life»«1917»«Die Hochzeit»«Knives Out»

Quinn will die App löschen, doch das ist unmöglich. Immer mehr User werden von einer unheimlichen Gestalt verfolgt, bis sie am angezeigten Zeitpunkt auf mysteriöse Weise sterben. Zusammen mit Matt (Jordan Calloway), dem auch nur ein paar Tage bleiben, will Quinn das Rätsel hinter der App aufdecken und den Todes-Countdown aufhalten.

Die App wurde real

Die App gibts wirklich: Sie ging im Oktober 2019 im App Store viral und kletterte auf Platz 1 der Gratisapp-Charts – für zwei Tage. Danach entfernte Apple die App mit der Begründung, sie sei «zu minimalistisch».

Hinter der App steckte allerdings nicht die «Countdown»-Produktionsfirma STX Films, sondern der britische Entwickler Ryan Boyling, der vom Trailer zum Horrorfilm inspiriert wurde. Nach dem Erfolg der App kooperierten STX mit Boyling um die App androidtauglich zu machen, sie ist mittlerweile im Google Play Store und App Store wieder erhältlich.

«Little Women»

Die Schwestern Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) und Beth (Eliza Scanlen) wachsen nach dem amerikanischen Bürgerkrieg auf. Während Meg sich eine glückliche Hochzeit erhofft, hält Jo nichts von der Ehe und strebt nach einem Leben als eigenständige Autorin.

Beth geht ihrer Leidenschaft für Musik nach und Nesthäkchen Amy träumt von einer Karriere als Malerin. Timothée Chalamet wird als wohlhabender Nachbarsjunge zum besten Freund der Schwestern, die dafür kämpfen, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten – auch, wenn die Gesellschaft starre Geschlechterrollen vorsieht.

Der Film soll bestärken

«Little Women» ist die siebte Verfilmung von Louisa May Alcott gleichnamigem Bestseller, dieses Mal unter der Regie von Greta Gerwig.

«Ich hoffe, ‹Little Women› bewirkt bei der neuen Generation, was es bei mir bewirkt hat: Es ermutigt, dein Buch zu schreiben, deinen Film zu drehen, deinen Song zu singen», so die Regisseurin auf Twitter.



Der Trailer. (Video: Sony Pictures)

«A Hidden Life»

Franz Jägerstätter (August Diehl) lebt mit seiner Familie 1943 auf einem Bauernhof bei Salzburg, bis er zum nahe gelegenen Militärstützpunkt gerufen wird: Er soll den Kriegsdienst bei der Wehrmacht antreten.

Als er sich aus Gewissensgründen weigert, als Soldat für Hitler zu kämpfen, wird er inhaftiert. Der tiefreligiöse Franz lässt nicht von seinen Werten ab und muss dafür sein Leben geben.



Der Trailer. (Video: Walt Disney)

«Contradict»

Sechs Musikerinnen und Musiker aus Ghana haben für «Contradict» Songs geschrieben. Sie fordern in ihrer Musik eine neue Rolle für Afrika und tragen so die postkolonialen Kämpfe in ihrer Generation weiter.

Der Schweizer Dokumentarfilm geht der Frage nach alternativen Lebensstilen nach und zeigt, dass die ghanaischen Kunstschaffenden sich unter anderem mehr Selbstwertgefühl und Akzeptanz wünschen.



Der Trailer. (Video: Filmbringer)

(shy)